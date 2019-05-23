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女童腋下多汗 醫師建議發育完全再治療

最新更新：2019/05/23 12:55

（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市有一名國小女童因腋下多汗症造成生活困擾，由家長帶往奇美醫學中心求診。醫師指出，目前已有非侵入式的微波熱能技術可以處理，但最好等發育完全後再接受治療效果較佳。

奇美醫學中心皮膚科主任賴豐傑今天在院內衛教宣導會中表示，一般而言腋下多汗症的病人，腋下皮膚出汗量為一般人的5倍；若是汗水與表皮細菌產生反應，可能衍生為狐臭，造成生活上極大困擾。一般而言在青春期過後比較容易出現症狀，但有少數個案會在年齡較小時出現。

賴豐傑表示，過去腋下多汗及狐臭多以交感神經切除術、螺旋刀汗腺刮除術等手術治療居多。但民眾對侵入式治療的接受度較低，且交感神經切除術容易造成代償性出汗的後遺症，在胸口或腹部大量集中出汗，病患的術後滿意度不算高。

他說，微波熱能除臭、去汗術是利用非侵入性微波技術，深入真皮層與皮下脂肪間的接口處產生熱能，使汗腺萎縮。因汗腺不再新生，可維持持續性效果；加上沒有破壞交感神經，不會導致代償性出汗現象。

賴豐傑指出，腋下多汗與狐臭可能影響正常社交及工作，主動就診比例很高，尤其是年輕族群。考量到整體治療效果，通常建議在青春期過後、或年滿18歲，經醫師評估後再接受治療比較適當。（編輯：吳佳穎）1080523

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