日月潭慈恩塔無飲水機 善心人攜水分享

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）日月潭慈恩塔未設置飲水機，曾有母子遊客爬完步道口渴難耐向志工求助，日月潭國家風景區管理處於是發起取水傳愛登塔活動，每人拿2瓶，1瓶自用、1瓶要拿上慈恩塔與人分享。

某一天，一名媽媽帶小孩爬日月潭慈恩塔步道卻忘記帶飲水，母子都口渴難耐，只好向志工詢問是否有水可喝，志工指慈恩塔因地勢偏遠無自來水，無法裝設飲水機，但看見母子困境，於是將自帶的飲水送給母子，母親考量飲水不足兩人喝，忍著口渴只給孩子飲用。

志工看到很感動，並向交通部觀光局日月潭國家風景區管理處分享這件事，日月潭國家風景區管理處發覺這是問題，於是發想「玄奘取水，慈恩傳愛」登塔活動，結合玄奘取經與分享大愛精神，將1440瓶水放置玄奘寺主廳供人自取，但每人須拿2瓶，1瓶自用、1瓶要攜帶上慈恩塔放入傳愛箱，與大眾分享這瓶「慈悲水」。

日管處表示，傳愛活動獲石城實業公司支持捐贈慈悲水60箱共1440瓶，雖然玄奘寺大殿平常就提供慈悲水與大眾結緣，配合這次活動更換為特製包裝瓶慈悲水，且早、晚由寺方祈福誦經，25日將在日月潭玄奘寺辦理啟動儀式，活動持續到12月31日，1440瓶水領完為止。

日管處表示，活動也響應近年推廣的Relax放鬆、Release釋放、Renew更新、Refresh恢復、Recharge充電、Refine純淨「6R新生活運動」，以日月潭及周邊豐富觀光資源，由救國團日月潭青年活動中心推出深度紓壓特色遊程，讓遊客置身日月潭達到放鬆、釋放等感受，恢復身心平衡。（編輯：陳俊碩）1080523