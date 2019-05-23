興大浪浪樂活醫療室啟用 減輕流浪犬貓醫療壓力

（中央社記者趙麗妍台中23日電）國立中興大學浪浪樂活醫療室是專為流浪犬貓設立的醫療中心，可提供公立收容所及協議合作的私人動保團體相關醫療診治，希望減輕流浪犬貓經費不足所造成的醫療困境。

興大浪浪樂活醫療室今天啟用，由興大校長薛富盛、台中市動保處副處長林儒良、中興大學獸醫學系副教授林荀龍等人共同揭幕。

林荀龍和興大獸醫師、研究生、畢業校友組成的獸醫系醫療團隊，在偏鄉進行流浪犬貓義診節育已11年，至今節育近萬隻犬貓。有感收容單位的醫療困境，決定投入後端醫療診治協助。

興大浪浪樂活醫療室由教育部高教深耕「大學社會責任實踐計畫」經費支應，占地42坪，包含住院病房、檢查處理區、手術室，提供公立收容所及協議合作的私人動保團體相關醫療診治，不開放私人個別送診。

林荀龍指出，台灣公立收容所零安樂政策上路，對於收容所的直接衝擊為動物量及逐步老化疾病的增加，需投入更多的醫療資源，但目前公私立收容所同樣面臨醫療技術與經費不足的問題，使得傷病動物無法得到更妥善的醫療照護。

台灣動物保護協進會林姓助理表示，目前收容600隻流浪犬貓，每月醫療費需20多萬元，因經費不足，積欠醫療費約30多萬元，興大浪浪樂活醫療室成立，將可減輕醫療費壓力。

林儒良指出，收容所內的流浪犬貓目前約500隻，但因所內的醫療設備、人員技術有限，興大浪浪樂活醫療室給予協助，可讓更多的流浪犬貓接受專業醫療照顧。

浪浪樂活醫療室屬於非營利機構，由林荀龍帶領8位獸醫師駐點看診，提供教學醫療級的服務，收費僅教學醫院的一半，因醫療設備及耗材昂貴，盼各界捐款及支持，期望把流浪犬貓的醫療服務推廣至全台。（編輯：陳俊碩）1080523