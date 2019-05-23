交大印度餐廳 吸引遊子品嚐解鄉愁

（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）國立交通大學印度餐廳印度小廚年初開幕，老闆是來自印度的 Durgesh Samadhiya，引進印度當地佐料、烹煮道地美食，吸引校內、外異鄉遊子品嚐，連許多台灣學子都喜愛。

交大印度餐廳開幕至今約4個多月，吸引校內師生與在台灣工作的異鄉遊子品嚐道地印度味，甚至假日都必須營業，讓來到印度遊子隨時可以吃到「家鄉味」。

來自印度的Samadhiya，2010年到台灣攻讀博士，取得博士學位後，到交大國際半導體學院進行博士後研究，再到新竹縣竹北地區的科技公司擔任工程師，離開故鄉多年的他決定在交大開設家鄉料理餐廳，一解印度遊子的相思愁。

Samadhiya說，為了讓印度遊子們能夠吃到家鄉味，從印度引進製作烤餅的烤爐，以及印度咖哩必須使用到的多種香料；另外，也特別選用伊斯蘭教的清真認證肉品，讓更多不同信仰的人們安心享用。

「和家鄉的口味一樣，非常好吃」，在台積電任職的Ramakrishnan Krishnan說，偶爾會懷念家鄉味道，所以會邀朋友一起吃印度餐，並教台灣友人使用右手拇指、食指與中指撕開烤餅食用，交流印度與台灣文化。

交大校長張懋中表示，交大長期深耕印度，在政府提出新南向政策後，更與印度理工學院孟買校區、里德校區與馬德拉斯校區合作，每年約招募200名博士班雙學位學生、60名大學與碩士班學生。

張懋中說，因應不斷增加的印度學生，交大特別在校內設置適合印度習俗的宗教場所與餐廳，包括祈禱室、宿舍內的穆斯林專用廚房，讓學生自行烹煮清真食物；圖書館、資訊服務中心部分廁所也裝設噴水器，方便他們祈禱前淨身的盥洗設備。（編輯：方沛清）1080523