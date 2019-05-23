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AI智慧養蝦節電省人力 每隻平均增重三成

最新更新：2019/05/23 16:25

（中央社記者陳朝福高雄23日電）國立中山大學用AI智慧高科技養蝦，今天發表養殖成果，顯示草蝦育成率可從四、五成提高至七成，平均每隻蝦還能增重三成，蝦池節電三成，可說是用最少人力養出肉質甜肥美的蝦。

中山大學資訊工程學系教授黃英哲、張雲南及鄺獻榮與海洋科學系教授洪慶章、劉莉蓮合組跨域研究團隊，利用AI智慧高科技養蝦，今天在西子灣岸際實驗養殖區舉辦「AI智慧養殖成果發表會」。

研究團隊建構以水下攝影的影像強化與辨識為核心的AI養殖系統，在智慧養殖池試驗成功。這套AI養殖系統藉由可見光和紅外線技術，全天候監測記錄蝦隻動態；透過AI科技強化水下影像，克服不同的光線、水色及混濁度，自動辨識蝦子的數量、大小、活動力及攝食情況等。

團隊主持人黃英哲表示，目前正在開發的人工智慧晶片模組，將關鍵技術實現在邊緣端的運算裝置上，可增進系統效能，大幅降低耗電、網路頻寬及資料儲存的需求。希望藉由幫助傳統產業轉型科技化，帶動相關產業發展，並鼓勵更多年輕學子學習應用AI技術於養殖及海洋研究等領域。

漁民養蝦最大的挑戰是要克服混濁的養殖池水質，如蝦池混濁將無法目視判斷池底蝦群的健康情況，一旦過度餵養，水中將殘留過多殘餌與排泄物，會使水質加速惡化降低育成率。

洪慶章表示，AI科技養殖能告知投餌最佳時機，還能省下超過三成電力，同時降低養殖與巡邏等人力成本。傳統蝦塭養殖的蝦隻1週約增重2公克，運用AI技術可讓蝦隻增重達3公克。

研究團隊將持續把AI水下影像辨識監控架構導入民間養殖場域，進行白蝦與草蝦池的實地測試。（編輯：吳佳穎）1080523

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