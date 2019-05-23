美中貿易大戰 回流台商投資台南186億元

（中央社記者張榮祥台南23日電）美中貿易大戰，台商持續回流，台南市政府今天統計，投資中或已通過審核的台南回流台商有8案，投資總額共新台幣186億7000萬元，將創造3460個工作機會。

台南市政府經濟發展局發布新聞稿指出，目前回流到台南的台商，包括得力實業、東陽實業、堤維西交通、啟碁科技、岱稜科技、敬祐科技等，除投資中或已通過審核的8案外，還有6案正在審查或洽談中。

經發局人員表示，回流到台南的台商中，得力實業在善化區，是高機能性梭織布料製造商，將擴大台南現有廠區設備，投資額5億7000萬元，可新增就業機會50人。

東陽實業在安南區，是世界最大汽車碰撞更換零組件製造商，將擴充台南總部廠區AM塑膠與鈑金產品產能，投資額40億元、可新增就業機會163人。

堤維西交通在安南區，擁有全台第1條自動化車燈生產線，將在台南科技工業區建置第2座自動倉儲，且擴建現有工廠，添購自動化機器設備，投資額40億元，可新增就業機會100人。

啟碁科技在南科台南園區，將購置台南科學園區既有廠房與設備，以擴充台灣生產規模，投資額15億元、可新增就業機會1500人。

岱稜科技在麻豆區，是全球燙金箔的前3大廠商，將新建高效能智慧化產線與倉庫，投資額8億元、可新增就業機會35人。

敬祐科技在柳營科技園區，是亞洲硬質窗簾主要廠商，將建置新廠與研發中心，投資額35億元、可新增就業機會469人。（編輯：黃世雅）1080523