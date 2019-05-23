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馬英九到小琉球 休閒觀光訪老友

最新更新：2019/05/23 18:36
前總統馬英九（右4）23日到屏東小琉球旅遊，前往烏鬼洞等景點參觀。中央社記者郭芷瑄攝　108年5月23日
前總統馬英九（右4）23日到屏東小琉球旅遊，前往烏鬼洞等景點參觀。中央社記者郭芷瑄攝　108年5月23日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）前總統馬英九今天到屏東小琉球觀光、訪老友，除了到信仰中心的廟宇參拜，也到觀光景點花瓶岩、美人洞和烏鬼洞參觀。

今天是馬英九第4次到小琉球，前3次多為選舉行程，今天行程顯得輕鬆，由前立委蘇清泉及國民黨準備參加立委初選的林育先等人陪同，搭上午10時的船從東港到小琉球，抵小琉球後，有國民黨籍的縣議員王薇茗、前鄉長蔡天裕及琉球區漁會多名幹部接待。

蔡天裕的兒子下個月初要結婚，邀請馬英九參加，馬英九當天沒有空，今天提前到小琉球先向蔡天裕祝賀。

馬英九上午先到琉球鄉信仰中心碧雲寺及三隆宮參拜，並品嚐琉球鄉美食「花媽」芒果剉冰，中午用餐時，漁會幹部向馬英九提到希望政府能夠強力護漁，也表示目前的漁業三法執法過嚴。

馬英九下午到著名景點美人洞、烏鬼洞及綠蠵龜出沒最頻繁的花瓶岩觀光，一行人都抱著能夠看到綠蠵龜的希望，可惜綠蠵龜沒有露臉。（編輯：唐聲揚）1080523

前總統馬英九（右排3）23日到屏東小琉球旅遊，走訪多處觀光景點並拜訪友人，一同品嚐當地美食芒果冰。中央社記者郭芷瑄攝　108年5月23日
前總統馬英九（右排3）23日到屏東小琉球旅遊，走訪多處觀光景點並拜訪友人，一同品嚐當地美食芒果冰。中央社記者郭芷瑄攝　108年5月23日
前總統馬英九（前左2）23日走訪屏東小琉球，前往當地信仰中心參拜，祈求國泰民安。中央社記者郭芷瑄攝　108年5月23日
前總統馬英九（前左2）23日走訪屏東小琉球，前往當地信仰中心參拜，祈求國泰民安。中央社記者郭芷瑄攝　108年5月23日
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