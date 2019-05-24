台南第一對登記同婚佳偶 吳暐樂岩湘蓁走向幸福

同婚登記24日上路，同性伴侶吳暐樂（左）、岩湘蓁（右）成了台南第一對完成登記的佳偶，看到身分證配偶欄有著對方的名字，兩人高興地比起「YA」的勝利手勢。中央社記者張榮祥台南攝 108年5月24日

（中央社記者張榮祥台南24日電）「這一路走來真的很辛苦，但也很有意義」。穿著家常服的吳暐樂、岩湘蓁，今天一派輕鬆地走進台南永康區戶政所，完成同婚登記，參加同志遊行及發傳單的過往，已成甜蜜的回憶。

同婚登記首日，吳暐樂、岩湘蓁成了台南第一對同婚佳偶，她們兩人態度大方，完全不畏懼媒體拍照採訪，反倒是戶政所如臨大敵，小心翼翼地在專櫃完成手續辦理。

25歲吳暐樂、24歲岩湘蓁都是護理師，求學時期就知道她們的性向，但吳暐樂是宜蘭人，岩湘蓁是台南人，在交往前完全沒有交集，2年前透過朋友介紹認識，拉起一南一北的姻緣線，結成連理。

個性外向活潑的吳暐樂直言，岩湘蓁是她的第一個交往對象。兩人交往半年後就有結婚的打算，在大法官釋憲後，吳暐樂幾乎參加了每場同志遊行，也在路邊發傳單，爭取同婚的權利。

當然，家人對女兒性向一開始也無法理解，但也逐漸接受認同，岩湘蓁的父母更希望她們結婚後能領養小孩，但吳暐樂說，現在還沒有這個計畫。

看到身分證配偶欄有著對方的名字，吳暐樂高興地抱著岩湘蓁，比起「YA」的勝利手勢。她說，已買了2條任天堂聯名款的皮卡丘項鍊，1人戴1條，紀念這個重要的日子。

同婚登記後，兩人說有日後辦婚禮的打算，目前兩人已住在台南，同事也多給予祝福，對她們來說，今天是走向幸福的開始。（編輯：吳佳穎）1080524

同婚登記24日上路，同性伴侶吳暐樂（左）、岩湘蓁（右）上午一派輕鬆地走進台南市永康戶政事務所，完成結婚登記。中央社記者張榮祥台南攝 108年5月24日