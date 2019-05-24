蘭嶼抓野豬比賽 離島和本島山豬王有機會對決

（中央社記者盧太城台東縣24日電）脫逃的蘭嶼豬逐漸長出獠牙，危害越來越大，台東縣政府和蘭嶼鄉公所將舉辦抓野豬比賽，達悟族山豬王和布農族山豬王有機會對決。

部分蘭嶼豬沒有圈養，小豬迷路後跑到山區變成野豬，過了5、6年後變成山豬，開始長出獠牙；有些蘭嶼豬則是趁著颱風天豬舍破了逃到山區，逐漸變成有野性。這些野豬跑到農田偷吃地瓜和芋頭，困擾農民。

蘭嶼鄉公所雖然去年編列預算獎勵抓野豬，但野豬的繁殖期剛好遇上飛魚季，島上民眾抓飛魚沒時間抓豬，因此島上的野豬越來越多，甚至長出獠牙。

蘭嶼鄉縣議員黃碧妹日前在台東縣議會定期大會中向台東縣政府求援，「想想辦法忙消滅野豬」。她說，有些豬雖有圈養，但豬舍因颱風等天災破壞，部分豬隻逃脫後，島上常可見到逛大街的豬隻，有的在山區繁衍後，變成野豬翻找垃圾桶覓食、或破壞芋頭等農作物。

累計獵得上千隻山豬、已經退休的台東延平鄉布農族山豬王吉呀努，聽到可以為民除害，尤其是離島蘭嶼，精神一振，表示有意願重組他的團隊（獵狗）到蘭嶼一展身手，將技術傳給達悟族。

去年獵到20隻野豬的蘭嶼達悟族山豬王鍾馬雄聽到有機會跟本島的山豬王切磋也很高興。他說，除了獵野豬外，有時候也會獵羊和白鼻心，和布農族山豬王一樣，採取獵狗和一刀穿心的方式狩獵。因為野豬太聰明，不易入陷阱，用獵狗是目前最好的方法。

蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧說，估計逃到山區的野豬超過百隻，「鄉民反映，經常在山區碰到野豬」。野豬和家裡養的豬，很容易區別，野豬耳朵沒有剪過的記號。

台東縣政府農業處今天表示，將和蘭嶼鄉公所合作在今年9月舉辦抓蘭嶼野豬大賽，只要設籍台東縣的原住民，加上1名蘭嶼族人組成3人小組，就可以報名參加。第1梯次捕獲2隻以上才有資格進入獎金賽程，依重量級頭數計算，第1名獎金新台幣3萬元、第2名2萬元、第3名1萬5000元，未得名次的隊伍則有5000元補助。

蘭嶼鄉公所表示，因為蘭嶼人對家族耕地有一定的堅持、陌生人不能隨便進入，因此是否同意由台東縣其他族群高手幫忙抓豬，將召開部落會議與地方溝通。（編輯：黃世雅）1080524

部分蘭嶼豬沒有圈養，小豬迷路後跑到山區變成野豬，過了5、6年後變成山豬，開始長出獠牙。台東縣政府和蘭嶼鄉公所將舉辦抓野豬比賽，達悟族山豬王鍾馬雄與布農族山豬王吉呀努（前）有機會對決。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝 108年5月24日