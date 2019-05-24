老人搭乘橡皮艇 游泳池划Q版龍舟

（中央社記者江俊亮嘉義縣24日電）海巡署中部分署第四岸巡隊今天將橡皮艇改造成Q版龍舟，在嘉義縣焚化爐附屬游泳池供獨居老人體驗划龍舟的樂趣，一名80歲老翁還帶自己種的蘿蔔表達謝意。

華山基金會嘉義縣東石愛心天使站長陳鵬翔受訪表示，端午節將至，為了讓獨居老人暫時忘卻一個人過節的孤寂，基金會鼓勵獨居老人走出家門，透過與他人互動感受過節氣氛，希望藉此促進長輩們的身心靈健康。

因此，東石愛心天使站今天與海巡署第四岸巡隊合作，由第四岸巡隊提供橡皮艇改造成的Q版龍舟，邀約愛心天使站11名獨居老人至嘉義縣焚化爐附屬游泳池「划龍舟」。

陳鵬翔指出，一些年紀大的長輩們剛到游泳池時，看到橡皮艇大多裹足不前，在海巡弟兄與基金會社工員的協助下登艇，當長輩坐穩之後，大多玩得相當開心。

他說，其中一名80歲王姓老翁，為了維持基本生活，每天都花費近2小時，從東石步行到朴子市場賣自己種植的蘿蔔，今天還特地帶蘿蔔向華山基金會社工員表達謝意。

陳鵬翔表示，華山基金會自民國93年起為王姓老翁進行各項到宅服務，自此成為他的心靈支柱。王姓老翁靦腆地說，自己沒有什麼好答謝的，只能送自己種植的蘿蔔聊表心意，祝福大家好彩頭、平安順遂。（編輯：黃世雅）1080524