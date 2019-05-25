台鐵花蓮處長官邸第一代住戶 83年後灣生回家

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）時隔83年，灣生今泉光子今天回到花蓮，在台鐵花蓮管理處處長官邸流連，回憶人生中最美好時光，說到當年情景，不時拿出手帕拭淚。

今泉光子舊姓谷口，她的父親谷口廣三曾擔任總督府鐵道部花蓮港出張所的所長，1936年官舍蓋好之後，他們是第一個入住的家庭，雖然只住了3年就隨著父親到台北赴任，但這裡仍然有著許多回憶。

在台灣鐵路管理局協助下，今泉光子一家人四代終於一起造訪記憶中的台灣的家，一償多年心願。

今年91歲的今泉光子，20多年前曾來到花蓮舊居，當時是台鐵舊花蓮管理處長孫永祺居住，她和兒子被請入客廳；這一次是整間屋子可以走一圈，細細回味，還帶來與當時相仿的京都瓷器，親手擺放在當年的位置。

今泉光子說，花蓮是她的故鄉，當時官邸內住著父母、姐弟一家5口，在這裡度過她人生中最愉快、最懷念的時光；花蓮的山、海、風、人是她人生中難忘、寶貴的記憶。她說，小學時和同學在庭院裡玩耍的歡樂回憶，連當時同學、後來成為省議員的李文正（已故）她都記得清清楚楚。

建於1936年3月的台灣鐵路局花蓮管理處處長官邸，位於花蓮市中山路北側與北濱街的巷弄中，為當時的鐵路局高級員工宿舍區，大至格局，小至建材都頗具巧思。台鐵修復處長官邸老建物去年完工，除了保留原建築架構，連同庭園景觀水池都維持昔日的日式風味。

今泉光子也重新踏上兒時庭園、水池小橋，連庭院中種的大榕樹，她說，和幼時一模一樣。

今泉光子家人3年前透過研究台灣鐵道文史的黃威勝、師大教授洪致文、旅日作家陳威臣等人聯繫，得知道台鐵局將修繕花蓮管理處處長官邸，滿心期待，如今能在整修完成後再回到兒時住過的家，十分感謝協助的朋友們和台鐵。

台鐵局資產開發中心花蓮營業所副理許國強和文化局圖資科長楊淑梅，分別致贈相關書籍給今泉光子留念。（編輯：吳佳穎）1080525