工法媲美金瓜石太子賓館 台鐵花蓮處長官邸招商

登錄為歷史建築的台鐵花蓮管理處長官邸，由台鐵整修完成，預計下月招商。中央社記者李先鳳攝 108年5月25日

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）登錄為歷史建築的「台鐵花蓮管理處長官邸」，由台鐵整修完成，預計下月招商，這棟建築工法與價值不輸金瓜石的太子賓館的日式建築，為花蓮景點再添一處。

位於花蓮市中山路北側與北濱街內之巷弄內的台灣鐵路局花蓮管理處處長官邸，為鐵路局高級員工宿舍區，西元1911年台東線鐵道建造初期，併同花蓮港驛建築及相關機房、辦公廳舍興建時，即建造鐵道員工宿舍。處長官邸約建於1930年左右，用料與工法都屬一流。

花蓮縣文化局圖資科長楊淑梅說，參與總統府維修的國寶級古蹟建築師李重耀，曾在花蓮文化局邀請下到處長官邸勘查，認為這棟官邸的建築工法與價值不輸金瓜石的太子賓館。

楊淑梅說，當時台鐵舊花蓮管理處長孫永祺居住，李重耀對於這棟房子保存良好十分驚艷，連屋內拉門、窗戶的宣紙都很完整。

孫永祺於民國93年過世後即無人居住，雜草叢生而荒廢。隨後文化局將官邸登錄為花蓮縣歷史建築。

台鐵局花蓮管理處處長官邸占地約1500坪，建物面積約68坪日式木造建築。前門有西洋列柱式結構，屋後為雁形迴廊，並有寬廣的前庭與內凹的大門玄關，格局方正氣派宏偉，庭院中有大型防空洞及水池景觀。

為保存歷史活化資產，台鐵於106年8月1日斥資新台幣2200多萬元動工修繕，107年8月31日竣工，修繕使用的材料部分使用鐵道鋼材等，頗具意義。（編輯：吳佳穎）1080525