科技人送愛 弱勢童體驗一遊綠世界

新竹科技產業服務協會25日邀請超過300名學童到新竹縣生態農場綠世界同樂，新竹縣長楊文科（前左3）並親自擔任導覽員，盼讓學童在遊玩中學習成長。中央社記者郭宣彣攝 108年5月25日

（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）新竹科技產業服務協會今天在新竹縣生態農場綠世界辦公益日，邀請弱勢學童同樂，縣長楊文科擔任生態導覽員，他表示，弱勢學童難得出遊，在遊玩中學習成長，留下深刻回憶。

楊文科也是新竹科技產業服務協會理事長，他今天受訪表示，協會從去年3月辦弱勢學童到北埔麥克田園焢窯烤肉，今年再帶320名弱勢學童到綠世界感受生態之旅，從中也觀察動物行為，寓教於樂。

「草泥馬好可愛」陳姓學童表示，他今天第一次走訪綠世界生態農場，與動植物都能近距離的接觸與觀察，他最喜歡草泥馬，草泥馬臉部呆呆的、很萌，他拍了多張照片，記錄草泥馬的動物特徵。

楊文科說，綠世界生態農場有動植物的自然生態，結合休閒育樂的國際級生態農場。目前正值初夏時分，協會希望透過公益活動，將這股關懷與愛的力量能持續延伸到每個需要幫助的角落。

楊文科表示，新竹科技產業服務協會是號召關心科技發展與社會公益的各界賢達，凝聚成一股愛鄉愛土、關懷弱勢的力量，希望能推己及人，利益大眾。除外，他在縣政府也推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶」計畫，希望協助弱勢孩童累積儲蓄，作為未來教育及發展基金，以協助他們早日脫離貧困。（編輯：張銘坤）1080525