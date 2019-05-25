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夏日瘋街活動登場 北市：整合成大光華商圈

最新更新：2019/05/25 16:35

（中央社記者劉建邦台北25日電）夏日瘋街樂園活動今天在八德資訊商圈登場，現場展示各式3C科技和體驗活動及兒童遊玩設施。出席活動的台北市副秘書長陳志銘說，會持續串聯業者，整合成大光華商圈。

由台北市政府商業處與八德資訊商圈發展協會合辦的「2019夏日瘋街樂園」，今天在八德路一段封街登場，活動時間至明天止，現場除展出最新3C產品及VR體驗活動外，還有小朋友可遊玩氣墊滑梯，並舉辦抽獎活動。

主辦單位邀請北市副秘書長陳志銘、副發言人黃瀞瑩(學姊)到場助陣，包含北市議員及時代力量立委林昶佐也出席力挺。

陳志銘致詞時說，為促進八德商圈發展，北市府與當地商圈發展協會合作串聯周邊園區，像三創園區、光華商場、華山園區等，整合成為大光華商圈，希望把商圈打造類似日本秋葉原的特色景點。

他指出，不僅業者相互合作，市府相關單位也出力協助，像財政局與三創園區簽訂合作協議書，盼可共同行銷八德商圈，觀光傳播局也設資訊服務站，都市發展局則修訂華山地區資訊產業特定專用區的土地使用要點，盼讓更多新創業者進駐。未來會持續協助業者，盼把八德商圈打造成具有特色地區，讓更多年輕人願意到場消費。

協會理事長蔡若芸說，台北市政府近年來提倡智慧城市，透過物聯網等方式，讓商業活動效益極大化，這次活動也結合大數據分析，整合民眾逛街數據，做為未來推廣行銷商圈的參考依據。

商業處指出，更多活動訊息可至八德資訊商圈或「猴呷猴七淘in Taipei」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：張銘坤）1080525

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