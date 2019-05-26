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嘉明湖步道維修沒薪水 2百多人搶18名額

最新更新：2019/05/26 11:58

（中央社記者盧太城台東縣26日電）林務局台東林管處應徵「手作步道」工作，將在海拔3千多公尺高的嘉明湖步道進行手工維修，工作辛苦還需繳交新台幣6千元活動費，但多達230人搶18個工作名額。

經過激烈競爭及體力篩選，行政院農業委員會林務局台東林區管理處今天指出，日前已公布將在端午節連續假期前往嘉明湖步道工作的18人名單。

嘉明湖國家步道是登山熱門路線，每年約2萬人次前往；從登山口到向陽名樹（玉山圓柏）這段路，因雨水沖刷，經常坍方及路況不佳，台東林管處從民國105年開始推動「手作步道」，用人力揹工具上山，在海拔2800公尺至3000多公尺的高山用手工維修步道。

手工維修工作雖然吃力，還要繳交6000元活動費，但民眾趨之若鶩，每年報名爆滿。今年徵求18人，從7日開放報名，原預計報名截止日期為24日，但因報名人數眾多，提前停止報名，總共有230人報名。

台東林管處育樂課長林孟怡表示，今年工作時間從6月6日至6月10日，需自行揹負工具及個人裝備重裝攀爬至向陽山屋（海拔2874公尺），再爬升海拔500公尺，相關工作區域於海拔2800至3000多公尺，因此，須身體狀況良好，林管處嚴格篩選18人參加。

台東林管處長劉瓊蓮指出，「手作步道」在台灣推行多年，這項綠色運動是以人力方式，使用現地材料，順應步道所在的氣候、地質、原生生態習性，找出與環境和諧共存的路線與工法後，進行步道維護，降低對自然環境的擾動，增進步道的永續性與整體性。（編輯：戴光育）1080526

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