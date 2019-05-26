400年來首次 嘉義奉天宮媽祖環台貼香條

嘉義新港奉天宮開台媽祖6月29日起由澎湖開始，以騎腳踏車來遶行台澎金馬環台祈福活動，廟方一連兩天前往澎湖的9座宮廟貼香條，為媽祖環台揭開序幕。（新港奉天宮提供）中央社 108年5月26日

（中央社澎湖縣26日電）嘉義港新奉天宮開台媽祖駐台400年，6月29日起由澎湖開始以騎腳踏車遶行台澎金馬環台祈福活動，廟方一連2天抵澎路過與休息的9廟宮廟貼香條，為媽祖環台揭開序幕。

嘉義新港奉天宮開台媽祖廟「相信，百年心香路－默娘徒步環台祈福」活動，昨天起一連2天由奉天宮總幹事李進興分別前往澎湖，前往西嶼大義宮、馬公城隍廟、水仙宮、海靈殿、北極殿與紫微宮和湖西、東衛與馬公等3座天后宮，共計9座宮廟貼香條，稟告媽祖遶境經過和休息。

李進興表示，奉天宮開台媽祖廟「默娘徒步環台祈福」活動，6月29日起，首站由澎湖開始，將以2天遶行澎湖本島4鄉市，之後轉赴金門、台東綠島、馬祖，最重要的壓軸環台灣本島9天8夜，年底至台北，將參加民國109年總統府前的元旦升旗。除媽祖鑾駕外，全程至少有300部腳踏車騎乘遶境，祈求「天祐台灣」遠離災難，走出一條開台媽祖駐台400年來的新香路。

李進興表示，奉天宮媽祖徒步環台祈福活動，澎湖首站的300位腳踏車隊，報名秒殺額滿，但有意參加者可中途隨時加入遶境行程。（編輯：黃世雅）1080526

嘉義新港奉天宮開台媽祖廟「默娘徒步環台祈福」活動，6月29日起將從澎湖開始，以2天遶行澎湖本島4鄉市，廟方前往澎湖的9座宮廟貼香條，稟告媽祖遶境經過和休息。（新港奉天宮提供）中央社 108年5月26日