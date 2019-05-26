高市登革熱疫情拉警報 境外移入病例倍增

高雄市衛生局26日發布今年第23例境外移入登革熱確診個案，由於目前適逢汛期，病媒蚊指數竄升，高雄疫情拉警報，衛生局呼籲民眾配合防疫、加強孳清。圖為稽查人員稽查情形。（高雄市衛生局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年5月26日

（中央社記者程啟峰高雄26日電）高雄市衛生局今天發布第23例境外移入登革熱確診個案，由於今年累計境外移入案例已與台北市並居全台之冠，加上適逢汛期病媒蚊指數竄升，疫情拉警報，衛生局呼籲配合防疫。

衛生局指出，這名新增個案是家住小港區的越南籍女性新住民，20日在越南發燒、咳嗽，在當地就醫服藥診斷為感冒，21日返台入境高雄時，因體溫過高經機場發燒篩檢站攔檢抽血快篩為陰性，23日由疾病管制署判定為登革熱第2型個案，個案仍住院治療中。

衛生局表示，2月出現的今年首例本土性登革熱病例，追蹤至3月初疫情並無擴大，之後也未有新增病例。但高市境外移入個案，是去年同期11例的2倍之多，加上近日陣雨不斷，各地登革熱病媒蚊指數持續偏高，疫情一觸即發的風險很高，呼籲民眾注意配合防疫，如要前往東南亞也要提高警覺。

衛生局疾管處監測，登革熱病媒蚊密度近1個月來直線上升，其中鳳山區有8個里布氏指數3級以上最為嚴重，防疫團隊上週在鳳山區文德里、鳳東里、文山里巡檢，查獲117個積水容器，其中88個已孳生病媒蚊幼蟲，現場開出30張舉發單。

此外，前鎮區「允棟市場」荒廢30年，經市府傳染病評估會委員建議應立即拆除，高市經發局將依空地空屋管理自治條例限期要求攤商所有人、管理人及使用人自行拆除，無法通知或屆期不自行拆除者，將由高市工務局拆除。（編輯：黃世雅）1080526