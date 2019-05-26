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美國學者台南參訪 黃偉哲提高齡議題交流

最新更新：2019/05/26 18:23

（中央社記者楊思瑞台南26日電）衛生福利部辦理「2019台美衛生福利政策研討會」，今天邀請7名美國衛生福利領域的官員及學者參訪台南市金華社區。台南市長黃偉哲表示，盼此次交流加強對高齡社會議題重視。

黃偉哲受邀出席參訪活動時表示，金華社區曾於2005年獲得社區營造最高榮譽「總統玉山獎」。社區透過環境改造工程、居民參與，推動全方位的社區總體營造；以成人學習計畫、公聽會、說明會等方式，引導居民漸進參與社區的各項公共事務，營造居民共同追求的理想社區。

他說，台灣已達世界衛生組織定義的高齡社會，為達成「活躍老化」的目標，市府必須引導社區長者建立健康生活型態、並增進健康認知，讓長者掌控自身健康。希望透過今天的交流，加強民眾對高齡社會等衛生與社會福利的重視，讓台南繼續朝向宜居城市方向前進。

美國參訪團成員之一的杜克大學政策與組織管理研究中心主任涂碧桂（Pikuei Tu）表示，4年前代表美方前來參訪時，看到金華社區居民盡心努力推動社區總體營造，非常感動。這一次更發現，金華社區整體環境、弱勢照護等工作推廣更加精進，讓出身台灣南部的她也同感光榮。（編輯：黃世雅）1080526

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