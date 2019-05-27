夏季時間 十分瀑布公園開放時間有變

（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市觀光旅遊局今天表示，十分瀑布公園擁有全台最大簾幕式瀑布，是新北重要景點，吸引很多港澳日韓等外籍觀光客。配合夏季時間，6月1日起閉園時間調整為傍晚6時。

市府觀旅局表示，十分瀑布位於新北平溪區，為台鐵支線平溪線的著名景點，是基隆河上游的瀑布群。十分瀑布落差高度約20公尺、寬度約40公尺，瀑布下方水潭很深，瀑布就像千軍萬馬奔騰，傾瀉而下，壯麗的水瀑形成磅礡氣勢，為台灣最大的簾幕式瀑布。

觀旅局說，基隆河是北部地區最長的河流，因源頭侵蝕作用與附近切割地形關係，造成許多斷層，河水經過這些斷層和奇岩後，因速度快的緣故造成許多瀑布奇觀。其中，十分瀑布是新北重要景點。

十分瀑布吸引許多香港、澳門、日本、韓國觀光客。遊玩路線包含鄰近的眼鏡洞瀑布、十分老街，還可搭乘平溪支線火車前往菁桐、平溪、嶺腳、猴硐深度旅遊，感受純樸小鎮風光及動人自然美景，體驗平溪傳統的天燈文化。

觀光旅遊局表示，十分瀑布公園免收門票，前往路徑可由十分遊客中心前方道路經四廣潭吊橋、觀瀑吊橋前往。開放時間分為夏季時間（6月至9月）上午9時開始開放入園，下午5時30分最後入園，閉園時間為下午6時。

冬季時間（10月至5月）入園時間不變，最後入園和閉園時間則提早1小時，因公園位於山區，傍晚離開時務必注意安全。（編輯：方沛清）1080527