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甘霖為長輩送餐 米倉爆滿油鹽醬醋調味料短缺

最新更新：2019/05/27 17:09

（中央社記者郝雪卿台中27日電）財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會每日需準備700多份餐盒給中低收入長輩，基金會今天指出，雖然各界捐助的白米很多，但更短缺的是油鹽醬醋等調味料。

每天清晨7時不到，甘霖基金會的送餐中心就有一群人在辛苦備餐，基金會指出，每天送出去的餐盒，不僅僅是要讓長輩填飽肚子，營養師還會針對每位長輩的身體狀況、口味等調配適合的餐食，搭配出200多種個別化菜色，讓長輩不只喜歡吃，也能吃得營養。

營養師楊子賢每天負責監督廚房流程的順暢度、檢查每道菜是否符合標準化烹調，確認完成後才會出餐，早上在廚房忙完，下午就進辦公室規畫一週的菜單，同時也要到庫房確認食材庫存情況，整理好後再通知採購，並做成本上的控制。

楊子賢表示，由於社會大眾非常有愛心，知道甘霖從事送餐服務，就會聯想到捐助白米，但現在倉庫的米量已經多到放不下，放久了又會長蟲；所以現在急缺的不是米，反而是炒菜用的油鹽醬醋等調味料，這幾種調味料其實消耗很快，庫存常常告急。

楊子賢舉例說，像18公斤裝的沙拉油，每月需用掉35桶，5公升裝的醬油和醬油膏，每月需用各15桶，3公升裝的香油和麻油，每月需用掉各5桶，二砂糖每月約需用120公斤。這些調味用品很需要長期捐助，才能足夠應付每天的用量。

甘霖基金會執行長林錦雪呼籲民眾，盼能定期定額捐助油鹽醬醋類的調味料，每月新台幣300元或直接捐贈物資，讓愛心不斷炊，持續烹調出愛的味道給弱勢獨居的長輩。（編輯：黃世雅）1080527

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