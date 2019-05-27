南投勵馨獲捐198萬 助婦女脫離暴力

勵馨社會福利事業基金會27日獲捐新台幣198萬餘元，由勵馨基金會執行長紀惠容（右）代表受贈，款項將用於勵馨南投分所「溫馨家園」修繕、社工訓練、服務對象培力等。中央社記者蕭博陽南投縣攝 108年5月27日

（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）勵馨社會福利事業基金會今天獲捐新台幣198萬多元，善款將用於勵馨南投分所緊急庇護中心「溫馨家園」修繕，並為安置婦女培養自立能力以協助脫離暴力、社工專業能力培訓。

國際扶輪基金會捐款198萬1460元給勵馨基金會，今天下午在南投縣立婦幼館舉行捐贈儀式，台中中央扶輪社長葉妍伶、勵馨基金會執行長紀惠容等人出席，款項將用於勵馨南投分所緊急庇護中心設備改造修繕、社會福利工作者訓練、服務對象培力。

南投縣政府社會及勞動處長林志忠出席說，勵馨在南投長期投入暴力防治、安置庇護、青少女培力3大領域工作，需要專業社工及經費，非常感謝葉妍伶促成，除所有善款將用於南投縣民，縣政府也會連結相關救助資源，共同協助關懷縣內婦女及兒少安全。

葉妍伶表示，近年家暴、親密關係暴力事件頻傳，因此去年積極規畫為勵馨南投分所緊急庇護中心「溫馨家園」爭取全球公益捐款，希望為受安置婦女、少女與兒童打造更舒適安置與學習環境，另一方面也希望藉由完善資金運用，提供人員更多專業訓練。

紀惠容表示，希望這次捐贈是傳遞愛與關懷的開始，邀熱心公益企業共同參與，提升偏鄉地區資源，讓更多偏遠地區服務對象都能受惠。（編輯：黃世雅）1080527