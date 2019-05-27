竹市府攜手知名雜誌 魚鱗天梯旁展出裝置藝術

（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）「國家地理雜誌」與新竹市政府合作，將品牌的黃框標誌製成裝置藝術，明天起進駐新竹漁港魚鱗天梯旁，限時擺放至6月1日，供民眾拍照打卡。

新竹市政府產業發展處長吳甲天表示，知名品牌「國家地理雜誌」與竹市府合作，將品牌經典標誌「黃框」製成裝置藝術，將於5月28日起至6月1日間在漁港旁靜態展出。

吳甲天說，黃框裝置藝術的設置地點，就在近期很夯的「魚鱗天梯」消波塊旁，與草地、水岸與天空等自然美景融合，邀民眾前往拍照打卡，拍出專屬的雜誌封面。

吳甲天指出，國家地理雜誌看準新竹海岸豐富生態環境，將於6月2日在新竹漁港舉辦「世界海洋日路跑活動」，邀民眾透過路跑活動親近海洋、了解海洋生物，更盼能化為實際行動，共同保護海洋。

新竹市環保局長江盛任表示，市府近年整建頭前溪高灘地「新竹左岸」，包括棒球場、滑板公園、舊港草原皆於近年完工，讓頭前溪畔從雜草叢生、垃圾堆置的河邊荒地，變成適合全年齡層的多功能運動水岸廊帶。（編輯：李錫璋）1080527