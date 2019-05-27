中市便當店食物中毒 年紀最小8個月男嬰受波及

（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市知名文青便當「青鳥屋」日前疑似食物中毒，19日至今已有181人發病，其中年紀最小8個月男嬰，還有參加會考的國三生，食安處已採樣送檢，結果下週出爐。

台中市食安處日前陸續接獲各大醫院通報食物中毒案件，經查食物中毒患者皆食用過西區青鳥屋便當，派員前往稽查，發現餐區多處不潔，已要求業者停止供餐並採樣送檢。

食安處今天表示，自19日累計至今共有181人陸續發病，目前仍有4人住院，其中年紀最小的為8個月的男嬰，送醫後在加護病房觀察，現已轉入普通病房治療觀察。

食物中毒患者也有國三的考生，校方表示，便當由學生家長訂購，學生18日吃了便當後，當晚出現腸胃不適，翌日勉強應考完後，隨即到醫院掛急診，20至22日請假，校方發現有異，立即致電關心，學生返校後輔導室也進行輔導。

食安處表示，便當業者18日製作700多個便當，分別提供給台中市的教會、校外教學團體以及其他零星訂購者，19日接獲通報後，立即前往採樣送檢，結果預計下週出爐。為避免疫情擴大，依法要求停止供餐，直到缺失改善經複查核可後，方可復業。（編輯：黃世雅）1080527