被彈劾後獲政院表揚 陳隆翔：有信心面對審理

（中央社記者蘇木春台中28日電）日前遭監察院彈劾的台中地檢署檢察官陳隆翔，昨天因「安居緝毒」專案獲行政院表揚，他今天受訪表示，「感覺好像是醫生收到傳票」工作認真卻被誤會，有信心面對職務法庭審理。

陳隆翔偵辦前立法委員林滄敏涉詐領曲棍球協會公款案，以查無不法簽結。監察院14日以陳隆翔偵辦時疏漏偽造印章、印文及盜用公印文等犯罪事實，對他提出彈劾。

行政院27日舉辦「安居緝毒」專案有功機關暨個人有功頒獎典禮，台中地檢署在第三波安居緝毒專案期間成效卓越獲表揚，由台中地檢署檢察長陳宏達代表受獎，另中檢檢察官陳隆翔、陳燕瑩也獲頒個人有功獎項。

陳隆翔今天受訪表示，獲得個人獎感覺工作受到肯定很榮幸，未來會繼續加油，但也因案件遭監察院彈劾，現在是被懲戒人，感到五味雜陳。

他說，當時是妻子先在網路看到他被彈劾的訊息，自己去求證才知道，「感覺好像是醫生收到傳票」工作認真卻被誤會，對職務法庭審理會兢兢業業，會在法庭上爭取個人權利，有信心面對職務法庭審理。

另外，台中市警察局在「安居緝毒」專案，也獲行政院評核「機關組」六都第一名；個人績優部分，「社區藥頭類」由第一分局偵查員殷顯森、刑事警察大隊偵三隊偵查佐劉東岳，「社區反毒網類」由第一分局警員盧威志等人獲邀受獎。（編輯：吳佳穎）1080528