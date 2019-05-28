更多編輯台推薦新聞：
詹喬愉翻山越嶺當興趣 挑戰自我完攀聖母峰
運動

詹喬愉翻山越嶺當興趣 挑戰自我完攀聖母峰

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

早安世界》歐洲議會選舉 英法義民粹崛起但未淹沒歐盟
早報

早安世界》歐洲議會選舉 英法義民粹崛起但未淹沒歐盟

智慧膠帶全紀錄 快遞宅配出包不怕求償無門
科技

智慧膠帶全紀錄 快遞宅配出包不怕求償無門

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
張淑中不認同李進勇任主委 請辭中選會委員
訊息平台
首頁 / 地方

幸福巴士駛入霧台部落 載長者直接就醫

最新更新：2019/05/28 14:46

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）屏東海拔最高的霧台鄉有一半部落在八八水災受創，但仍有部分居民駐守部落內，公路總局補助「幸福巴士」經費，深入部落載長者就醫及採買，今天舉行啟用典禮，6月1日啟用。

霧台鄉長杜正吉表示，「以前以為公共運輸進入部落是個夢，現在有幸福巴士來實現我們的夢！」

公路總局表示，幸福巴士新闢的4條路線分別於每週一、三、五提供「大武部落-屏東基督教醫院」與「百合部落-屏東」路線各1車次的服務，另每週二、四提供「佳暮部落-屏東基督教醫院」與「好茶部落-屏東」路線各1車次的服務。

因為搭乘幸福巴士的鄉民多為老人家，考量年長者步行至站點搭乘不易，因此霧台鄉幸福巴士提供固定班次預約，且行駛到部落村民家門口接送服務，只要前一日中午前電話向鄉公所預約，滿足鄉民就醫及日常採買的需求。

屏東縣政府表示，霧台鄉是屏東縣第2個有幸福巴士的原住民鄉，第1個是春日鄉，目前公路總局正在規劃來義鄉及滿州鄉的幸福巴士，希望能服務更多偏遠部落民眾的就醫及採買。

公路總局高雄區監理所副所長李瑞銘表示，公路總局民國102年完成了通往霧台鄉、全台最高的谷川大橋，雖然有屏東客運行駛於台24線，但受限山區道路彎繞狹窄，中型巴士無法深入部落服務，大武及佳暮部落長者就醫得到屏東市，交通的不方便使老人家時常忍著病痛而延誤就醫，幸福巴士期望提供霧台鄉民行的便利。（編輯：吳佳穎）1080528

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報