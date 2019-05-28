幸福巴士駛入霧台部落 載長者直接就醫

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）屏東海拔最高的霧台鄉有一半部落在八八水災受創，但仍有部分居民駐守部落內，公路總局補助「幸福巴士」經費，深入部落載長者就醫及採買，今天舉行啟用典禮，6月1日啟用。

霧台鄉長杜正吉表示，「以前以為公共運輸進入部落是個夢，現在有幸福巴士來實現我們的夢！」

公路總局表示，幸福巴士新闢的4條路線分別於每週一、三、五提供「大武部落-屏東基督教醫院」與「百合部落-屏東」路線各1車次的服務，另每週二、四提供「佳暮部落-屏東基督教醫院」與「好茶部落-屏東」路線各1車次的服務。

因為搭乘幸福巴士的鄉民多為老人家，考量年長者步行至站點搭乘不易，因此霧台鄉幸福巴士提供固定班次預約，且行駛到部落村民家門口接送服務，只要前一日中午前電話向鄉公所預約，滿足鄉民就醫及日常採買的需求。

屏東縣政府表示，霧台鄉是屏東縣第2個有幸福巴士的原住民鄉，第1個是春日鄉，目前公路總局正在規劃來義鄉及滿州鄉的幸福巴士，希望能服務更多偏遠部落民眾的就醫及採買。

公路總局高雄區監理所副所長李瑞銘表示，公路總局民國102年完成了通往霧台鄉、全台最高的谷川大橋，雖然有屏東客運行駛於台24線，但受限山區道路彎繞狹窄，中型巴士無法深入部落服務，大武及佳暮部落長者就醫得到屏東市，交通的不方便使老人家時常忍著病痛而延誤就醫，幸福巴士期望提供霧台鄉民行的便利。（編輯：吳佳穎）1080528