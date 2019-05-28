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南部萬安42號演習 高市街頭瞬間空無一人

最新更新：2019/05/28 15:41
108年南部及金門地區萬安演習28日下午1時30分發布警報，隨即進行人車管制，街道頓時淨空，宛如一座空城。中央社記者董俊志攝　108年5月28日
108年南部及金門地區萬安演習28日下午1時30分發布警報，隨即進行人車管制，街道頓時淨空，宛如一座空城。中央社記者董俊志攝　108年5月28日

（中央社記者程啟峰高雄28日電）南部地區「萬安42號」演習下午登場，模擬飛彈空襲警報避難疏散，演習期間高雄市街頭瞬間空無一人。副市長洪東煒視察捷運站避難疏散作為，期勉大家居安思危、落實防空教育。

演習警報下午1時30分響起，高市區街頭瞬間空無一人，警方除派員在各街頭管制交通，在警局制高點也有全副武裝員警持槍警戒，30分鐘的演習過程平順，民眾也都配合疏散。

洪東煒至前鎮警分局聽取演習簡報，隨後分別視察中鋼企業總部地下室辦公人員避難、高雄捷運站旅客疏散等演練情況，同時視察在市立成功特教學校舉行的災民救護收容演練。

洪東煒肯定參演單位及警方全力配合演習各項演練，他表示，演習目的在於強化居安思危、落實防空教育，好在災害發生第一時間內，可以做好緊急救護醫療服務。(編輯:孫承武)1080528

南部地區「萬安42號」演習28日下午登場，模擬飛彈空襲警報避難疏散，30分鐘的演習過程平順，民眾也都配合疏散，演習期間高雄市街頭瞬間空無一人。中央社記者董俊志攝　108年5月28日
南部地區「萬安42號」演習28日下午登場，模擬飛彈空襲警報避難疏散，30分鐘的演習過程平順，民眾也都配合疏散，演習期間高雄市街頭瞬間空無一人。中央社記者董俊志攝　108年5月28日
南部地區「萬安42號」演習28日登場，演習警報下午1時30分響起，高雄市區街頭瞬間空無一人，警方除派員在各街頭管制交通，在警局制高點也有全副武裝員警持槍警戒。中央社記者董俊志攝　108年5月28日
南部地區「萬安42號」演習28日登場，演習警報下午1時30分響起，高雄市區街頭瞬間空無一人，警方除派員在各街頭管制交通，在警局制高點也有全副武裝員警持槍警戒。中央社記者董俊志攝　108年5月28日
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