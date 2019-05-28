睽違半世紀 宜蘭冬山國小躲避球再奪冠

108年第20屆全國躲避球錦標賽日前順利落幕，宜蘭冬山國小勇奪男童組冠軍，這也是冬山國小睽違半世紀之久再拿下冠軍，重返榮耀。（校方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年5月28日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）宜蘭縣冬山國小躲避球隊在半世紀之前，曾是全台常勝軍，但後來稍有沒落，近年經校方重整後，日前再度重返榮耀，獲第20屆全國躲避球錦標賽男童組冠軍。

冬山國小在民國50年代擁有一段躲避球輝煌歲月，曾在民國50年到52年期間，獲得當時全省躲避球錦標賽（舊式25人制）三連霸，之後於民國56年又在全省奪冠，但之後就與全國賽冠軍獎盃無緣。

冬山國小今天表示，約在20年前，躲避球賽改為12人新制後，冬山國小重起爐灶，重新發展躲避球運動，曾在宜蘭縣賽蟬聯13次冠軍，雖然闖進全國賽，卻始終無法打入總決賽。

學校老師莊錫虎3年前接下球隊總教頭後，啟動集訓積極備戰，隊員們利用早自習、午休練習，有時犧牲假期與各校球員交流，歷經以賽養戰，戰力倍增，今年上半年橫掃北台灣多項賽事冠軍後，今年5月24日到26日前往桃園參加第20屆全國躲避球錦標賽，並以9戰全勝，勇奪男童組冠軍。

冬山國小校長江立強今天受訪時說，值得一提的是，校方躲避球隊的戰將多數體型較小，全隊員16人之中，只有2人身高超過160公分，但他們克服身高上劣勢，以速度、技巧及團隊默契屢戰皆捷，一路過關斬將，並在暌違52年之後，再度嘗到全國冠軍滋味。

躲避球隊長羅博彥說，賽前訓練雖然辛苦，但為了一圓全國冠軍夢，隊員們從不會想放棄，咬緊牙關苦撐，如今奪冠的心情很爽。（編輯：張銘坤）1080528