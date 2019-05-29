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烏秋空降襲擊機車騎士 為育雛保護電桿上的巢

最新更新：2019/05/29 12:31
最近有民眾騎乘機車行經苗栗縣後龍高鐵特定區新港三路和高鐵六路交叉口，遭到烏秋襲擊；苗栗縣野鳥學會總幹事溫春福表示，烏秋又稱為「大卷尾」，地域性強、飛行技巧高超，現正是烏秋育雛的時候，為了保護小鳥，更具攻擊性，才會做出驅趕機車騎士的行為。中央社記者管瑞平攝 108年5月29日
最近有民眾騎乘機車行經苗栗縣後龍高鐵特定區新港三路和高鐵六路交叉口，遭到烏秋襲擊；苗栗縣野鳥學會總幹事溫春福表示，烏秋又稱為「大卷尾」，地域性強、飛行技巧高超，現正是烏秋育雛的時候，為了保護小鳥，更具攻擊性，才會做出驅趕機車騎士的行為。中央社記者管瑞平攝 108年5月29日

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）最近民眾騎乘機車行經苗栗縣後龍高鐵特定區新港三路和高鐵六路交叉口，常遭烏秋「空降襲擊」。苗栗縣野鳥學會指出，烏秋地域性強，育雛期為保護電桿上鳥巢，才會追逐路人。

今天清晨張姓男子騎乘機車頭戴安全帽，經過高鐵六路左轉新港三路，突然出現一隻黑色烏秋鳥，從空中俯衝而下「突襲」，張男急忙加緊油門往前衝大約50公尺，才擺脫烏秋的糾纏。

附近居民指出，最近每到清晨或是傍晚，上下班尖峰時段，經常看到烏秋襲擊機車騎士的情況，還有人被嚇到想要閃避，差點摔車，所幸至今尚無人因此受傷。

苗栗縣野鳥學會總幹事溫春福表示，烏秋又稱為「大卷尾」，地域強、飛行技巧高超，連老鷹都會被牠欺負。每年3月至8月是鳥類繁殖季節，現在正是烏秋育雛的時候，為了保護小鳥，更具攻擊性，才會做出驅趕機車騎士的行為，這是關心下一代「愛的表現」。

有民眾指出，烏秋會挑選穿戴白色和黑色安全帽的機車騎士攻擊。溫春福表示，其實烏秋也會「記仇」，牠在這個領域築巢時，會記憶曾經威脅鳥巢對象的顏色、物體和形狀，因此發現類似個體接近，烏秋就會產生反制的驅逐行動。

溫春福指出，烏秋算是小型鳥類，並沒有太過銳利的鳥喙和爪子，對人們的危害「非常低」，呼籲民眾碰到時，不要慌張，只要快速通過即可。（編輯：吳佳穎）1080529

最近民眾騎乘機車行經苗栗縣後龍高鐵特定區新港三路和高鐵六路交叉口，常遭烏秋「空降襲擊」。中央社記者管瑞平攝 108年5月29日
最近民眾騎乘機車行經苗栗縣後龍高鐵特定區新港三路和高鐵六路交叉口，常遭烏秋「空降襲擊」。中央社記者管瑞平攝 108年5月29日
最近有民眾騎乘機車行經苗栗縣後龍高鐵特定區新港三路和高鐵六路交叉口，遭到烏秋襲擊；苗栗縣野鳥學會總幹事溫春福指出，烏秋算是小型鳥類，沒有太過銳利的鳥喙和爪子，呼籲民眾碰到時不要慌張，快速通過即可。中央社記者管瑞平攝 108年5月29日
最近有民眾騎乘機車行經苗栗縣後龍高鐵特定區新港三路和高鐵六路交叉口，遭到烏秋襲擊；苗栗縣野鳥學會總幹事溫春福指出，烏秋算是小型鳥類，沒有太過銳利的鳥喙和爪子，呼籲民眾碰到時不要慌張，快速通過即可。中央社記者管瑞平攝 108年5月29日
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