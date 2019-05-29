端節前夕 北市防宣志工包粽慰勞消防員

端午節將至，台北市消防協會體恤打火兄弟的辛勞，特別購買粽子食材並動員20餘名志工協助包粽，短短3天就完成6500顆愛心粽，慰勞佳節無法返家團圓的消防員。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年5月29日

（中央社記者黃麗芸台北29日電）端午節將至，台北市消防協會體恤打火弟兄辛勞，特別購買粽子食材，並動員20餘名志工協助包粽，在短短3天就完成分送6500顆愛心粽，讓無法在佳節返家團圓的消防員解思鄉情。

台北市消防局今天發布新聞稿表示，端午節吃粽子為傳統習俗，台北市消防協會體恤打火弟兄全心全力守護市民生命財產安全的辛勞，特別舉辦「五月粽香情意長」活動，在端午節前夕購買糯米、香菇、豬肉、蝦米及花生等粽子食材，並動員20多名防災宣導志工加入包粽行列。

北市消指出，為了要在短短3天內能將6500顆愛心粽子全數送至轄下所屬4個外勤大隊、12個中隊、45個分隊的每名消防弟兄手中，防宣志工們在一周前就成立籌備小組，並訂購750斤糯米、200斤豬肉及其它內餡材料，齊心合力包粽。

北市消表示，從備料到炊煮完成，投入的人力都十分辛勞，但志工們想到這些異鄉遊子能吃到溫馨的熱騰騰粽子，內心就滿溢成就感。

台北市消防協會理事長林裕翔指出，此活動不僅只是對消防弟兄佳節送暖，也將防宣志工的愛、溫暖、關懷與祝福包入粽內，讓消防弟兄執行救災工作之餘，也能感受到媽媽的味道，一解思鄉之情。（編輯：戴光育）1080529