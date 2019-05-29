建構食安網 科政中心編小型生產者的第一課

（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）「小農自然加工」獲現代人青睞，但這些食品是否真的安全？科政中心編撰「職人手作幸福祕技：小型生產者的第一課」，提供小農及民眾農產加工最基礎的食品加工知識。

國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心（科政中心）今天在高雄區農業改良場舉辦「職人手作幸福祕技：小型生產者的第一課」手冊上市宣傳講座，來自產官學及研發界代表，以及屏東縣和花蓮縣的多位農會代表共同宣誓守護食品安全。

歷經食安風暴後，全民推崇無添加的純手工食品，農夫市集與初級農產品加工市場興起，「小農直送」、「純天然手工製作」等產品備受消費者青睞，不過這些自家廚房產出的手作食品是否安全無虞？科政中心承接科技部「推動建構台灣食品安全網計畫」，召集國內的食安專業團隊，共同編寫「職人手作幸福祕技：小型生產者的第一課」手冊。

手冊編寫小組召集人與好食機創辦人謝昇佑表示，小型生產者因為個別規模小，所以不容易各自尋找專家協助，「職人手作幸福祕技：小型生產者的第一課」手冊利用淺顯的文字說明和圖片編輯，說明食品生產安全重點，對一般民眾來說是難得的入門工具書。

「推動建構台灣食品安全網計畫」主持人李慧芳表示，目前台灣食安法都是以食品大廠為首要管理目標，小型食品生產者恐因知識與規模層面的限制，無法立即符合現行法規，需有持續性的教育與輔導機制，才不會造成食安問題。

「職人手作幸福祕技：小型生產者的第一課」即日起在7-11統一超商實體通路販售，也可於科政中心電子書城STPIBooks訂購。（編輯：黃世雅）1080529