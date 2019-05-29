築夢者赴法國參賽 黃敏惠勉再拿世界冠軍

（中央社記者江俊亮嘉義市29日電）已拿下8座世界街舞冠軍的Dream Runnerz（築夢者）團隊，將於30日飛往法國參加世界街舞比賽，嘉義市長黃敏惠今天下午為團隊加油打氣，期勉他們「再拿一次世界冠軍」。

市府指出，「築夢者」是由嘉義市青年田晉瑜（哈利）於2010年創立的街舞團隊，擁有豐富的國際參賽經驗，目前有10名成員，30日將代表台灣飛往法國參加serial kickers和Block party兩項世界街舞比賽。

黃敏惠下午前往「築夢者」舞蹈教室為團員加油打氣，並致贈「勇媽向前行，嘉義一定贏」運動毛巾，勉勵成員發揮B-boy勇於挑戰的正能量，為自己、也為嘉義市爭光，再拿一次世界冠軍。

她說，「築夢者」團長田晉瑜就是敢夢、勇敢、努力堅持目標的最佳代表，他清楚自己想走的路，並不斷透過獲獎來印證努力的成果。

黃敏惠指出，田晉瑜剛開始時並未獲父母支持，但他靠著教舞，度過每月收入只有新台幣4000元的最艱難時期，直到拿下第一座世界街舞冠軍才讓父母改觀，轉而全力支持，「如果說KANO代表嘉義精神，那麼築夢者也是！」

田晉瑜表示，回想早年在嘉義市中正公園練舞，練到衣服破損、身體受傷，還遭街舞同好看衰；從團員四散到重組，再到打敗紐約世界冠軍隊，一路走來，讓他既感動又悸動。

他說，街舞比賽是有戰略的，跟籃球賽、網球賽一樣。街舞不只是呈現讓人眼花撩亂的動作，比賽在一來一往的叫囂尬舞中，有策略的展現，因此賽前的情資蒐集、優劣勢分析都不可忽略。

田晉瑜指出，「永不放棄」是實現夢想的唯一秘訣，目前最希望做的事，就是讓世人知道，嘉義除了有雞肉飯、棒球KANO精神之外，也有「築夢精神」。（編輯：屈享平）1080529