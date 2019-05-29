一吐怨氣 墾丁獲讀者文摘家庭旅遊類金獎

「2019讀者文摘信譽品牌」調查出爐，屏東墾丁獲得家庭旅遊類別金獎，一吐2年來的負評怨氣。中央社記者郭芷瑄攝 108年5月29日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）「2019讀者文摘信譽品牌」調查出爐，屏東墾丁獲得家庭旅遊類別金獎，一吐2年來的負評怨氣，墾管處與業者都表示，近幾年推動的生態旅遊獲得家庭客層青睞，值得深耕、優化。

屏東縣政府表示，讀者文摘這項調查方式，是請消費者提供最信賴品牌名稱，依照對品牌的信賴程度、品質、品牌價值、了解消費者需要、創新性與社會責任等6項標準作為評分依據，選出最信賴的品牌，墾丁在「家庭旅遊」類別中榮獲金獎，深獲肯定。

縣府交通旅遊處長黃國維表示，墾丁是全國第一個國際觀光勝地，真正的價值在於生態保育上。

墾丁國家公園管理處副處長許亞儒表示，墾丁的自然資源豐富，本來就很適合家庭旅遊，前2年旅遊人數從高峰下滑，墾管處推動的生態旅遊，將民眾帶入社區認識社區的生態和人文，多數是家長帶著小朋友參加。

許亞儒表示，墾丁的生態旅遊未來值得更深耕及優化。

在墾丁負評遊客下滑及墾丁音樂季式微中，發現飯店的家庭客層變多的墾丁福華飯店總經理張積光也認為，墾丁自然資源相當豐富，飯店這2年也舉辦兒童冬令或夏令營活動，吸引親子客層參加，福華飯店未來也將引進更多適合親子旅遊的軟體，深耕家庭旅遊客群。1080529