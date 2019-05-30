粽子高油高鹽低纖維 五大患者要謹慎忌口

（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）端午節將至粽味飄香，中國醫藥大學新竹附設醫院消化科主任馮俊龍今天說，民眾若有胃食道逆流症、消化性潰瘍、腸道脹氣、糖尿病、腎臟病，應慎選肉粽食材，兼顧健康和美味。

馮俊龍指出，傳統肉粽作法屬於高油、高鹽和低纖維、熱量高，容易造成消化不良，若患有胃食道逆流症、消化性潰瘍、腸道脹氣食用粽子過量，恐因消化不良引起胃酸逆流、胸悶、上腹部悶痛、腸道脹氣等症狀。

馮俊龍建議，一餐半顆粽子，搭配白飯及適量蔬果，才能攝取足夠膳食纖維，一旦出現症狀應及時就醫。

營養師王依屏表示，肉粽餡料多以五花肉或三層肉等油脂含量豐富的部位，加上北部粽以油炒過，會攝取過多飽和脂肪酸，建議慢性病患者如高血脂、糖尿病，可改用瘦肉、雞肉、或海鮮取代，也可加入提味的香菇、蝦米等乾貨，減少油脂攝取。

王依屏表示，粽子以糯米為主，腸胃消化時間長，因此，對於長者、孩童及腸胃消化不佳者民眾，消化較為困難，可以自製較好吸收的米粽，以用胚芽米、薏仁、紅豆、芋頭或地瓜取代糯米增加膳食纖維的攝取。

王依屏說，也可選用紅藜麥肉粽，富有豐富的膳食纖維，比起糯米更富含蛋白質、維生素B群、維生素E、鎂、鋅等，不過，此類多穀米粽，含較多磷離子，不適合腎臟病患者食用。

王依屏表示，另外，市售還有許多種不同內餡的甜粽，含糖量高，不適合糖尿病患者吃，且為了增加鹼粽本身的Q彈口感，多數業者會添加硼砂，須注意會對人體造成傷害。

她說，民眾食用粽子的習慣，通常只吃1至2顆粽子為一餐，忽略蔬菜及水果的攝取，建議食用粽子要搭配蔬果，如茄子、長豆、鳳梨、木瓜、奇異果等，攝取維生素、纖維質，達到營養均衡目標，也幫助腸道運作加速代謝。（編輯：卞金峰）1080530