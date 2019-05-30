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熱氣球升空賞稻浪 宜蘭冬山6月登場

最新更新：2019/05/30 15:51
宜蘭縣冬山鄉三奇村「稻間美徑熱氣球嘉年華」6月8日將登場，活動共計4天，1天2場次，歡迎民眾前來體驗熱氣球繫留升空，俯瞰美景。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年5月30日
宜蘭縣冬山鄉三奇村「稻間美徑熱氣球嘉年華」6月8日將登場，活動共計4天，1天2場次，歡迎民眾前來體驗熱氣球繫留升空，俯瞰美景。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年5月30日

（中央社記者王朝鈺宜蘭30日電）宜蘭縣冬山鄉三奇村「稻間美徑熱氣球嘉年華」將在6月8日登場，活動共計4天，1天2場次，民眾可搭乘熱氣球繫留升空，俯瞰一望無際水稻美景。

冬山鄉公所表示，熱氣球繫留升空體驗將在6月8日、9日、15日及16日舉行，1天分早場、午場2個場次，早場上午6時至8時，午場為16時30分至18時30分。每人收費新台幣500元，身高未滿110公分禁止搭乘；每場限量120人，現場排隊售票。

除熱氣球繫留升空，鄉公所在午場也開放免費地面體驗，只要在活動當天午場時間，於臉書社團「幸福冬山」按讚，並在「稻間美徑」打卡出示在場工作人員，即可兌換體驗券2張，讓民眾走進熱氣球中，聽取專業講解員解說熱氣球的構造與原理。

冬山鄉公所指出，去年熱氣球嘉年華吸引10萬人次造訪，今年除了2個繫留升空熱氣球，還多了一個造型球、小型移動式熱氣球及熱氣球博物館區，將帶給民眾不同的視覺體驗，還能瞭解熱氣球的歷史典故。

此外，主辦單位還安排熱氣球光雕秀，另搭乘熱氣球的遊客，可以獲得一張宜蘭限定的「宜蘭好玩卡」，該卡整合宜蘭大眾運輸、旅遊景點、觀光工廠等資訊，讓民眾在宜蘭的旅遊能更便利好玩。（編輯：戴光育）1080530

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