新北警打擊治安汙染源 鎖定情色賭博場所

（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市警察局長陳檡文今天指出，民調顯示受訪民眾對新北市警方遏止治安汙染源的滿意度逾八成，警方已將情色與賭博場所列為「治安汙染源」，持續打擊犯罪不容挑戰。

新北市政府警察局今天公布委託台灣指標民調公司於21日至23日進行「新北市警政治安滿意度調查」，共訪問29個行政區內1088名年滿20歲民眾。民調在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為正負3.0%。

新北市警察局指出，民調共分為「遏止治安汙染源」、「治安、交通及公安大執法」、「警方行動效率」、「打擊犯罪的效率和決心」、「區間測速科技執法」、「新北市警察整體服務」6個項目。

市警局表示，受訪民眾在6個項目中，以對於警察整體服務的滿意度最高，有83.9%；對治安、交通及公安的執法，受訪民眾的滿意度最低，只有71.7%表示滿意。

市警局指出，新北市暴力犯罪已逐年下降，警方於接獲報案後平均3分鐘內可到達現場。在民調中，受訪民眾對新北「警方行動效率」問項，有83.5%表示滿意；在「打擊犯罪的效率和決心」項目，滿意度只有77.1%。

依據民調公司發布的統計數據，「遏止治安汙染源」的滿意度有81.3%，「區間測速科技執」的滿意度為77.7%

陳檡文表示，民調結果顯示警方還有進步空間，已經將色情、賭博等犯罪場所視為「治安汙染源」，將以聯合稽查方式促使屋主改善，透過數據分析找出轄區內易發生毒品犯罪及毒品人口經常出沒等熱點，遏止治安汙染。

陳檡文指出，新北市列管有色情之虞養生館家數已減少至40家，查獲涉嫌妨害風化場所都提報公共安全聯合稽查小組優先稽查，對住宅區、商業區查獲2次及屢未改善的頑劣業者，將施以斷水、斷電處分。（編輯：戴光育）1080530