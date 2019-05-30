青年農stay打工換宿 大湖薑麻園向大專生招手

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）曾獲選全國十大經典農村的苗栗縣大湖鄉薑麻園休閒農業區，推廣食農教育，7月將辦理「青年農stay」農事體驗打工換宿活動，即日起開放大專生報名，體驗不一樣的暑期生活。

苗栗縣政府農業處長陳錦俊今天表示，縣內10大休閒農業區各具特色，其中「大湖薑麻園」從種植薑的傳統農村，發展成多樣化的六級產業休閒農業區，曾獲「全國十大經典農村」殊榮。

今年暑假，薑麻園休閒農業區將舉辦「青年農stay」農事體驗打工換宿活動，邀請全國大專院校學生深入農村，在為期7天6夜中，跟著薑農、果農、菜農實際體驗傳統農事生活，用心體會食農教育益處。

薑麻園休閒農業區指出，「農stay」的農取「LONG」之諧音，參與者在從事農事、換宿旅行中，體驗下田耕作、夜宿農家、與農民互相交流，可以深入瞭解在地風俗民情，讓農村不再只是「坐在車上看到的那些農田」，相信對多數現代學生而言，會是特別的旅遊經驗。

苗栗縣長徐耀昌表示，「青年農stay」活動，希望帶領學生們走出教室，以大自然為師，在紮實的農事體驗後，更親近友善土地，也期盼吸引更多青年學子願意回流農村，為苗栗的農村注入活力。

這項活動時間於7月7日至13日辦理，即日起開放全國各公私立大專院校學生報名參加，報名至6月28日額滿為止，報名資訊可上臉書搜尋「苗栗縣大湖鄉薑麻園休閒農業區（薑麻園社區）」。（編輯：李錫璋）1080530