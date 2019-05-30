結合時事獎盃 花蓮找到田泥巴運動會搞笑

花蓮鳳林年度盛事「找到田國際泥巴運動會」6月1日將在北林國小旁水田登場，每年都花心思搞笑設計的獎盃，今年更是結合時事，將媽祖、征服宇宙都納入獎盃名稱，讓人會心一笑。中央社記者李先鳳攝 108年5月30日

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）花蓮鳳林鎮「找到田國際泥巴運動會」將於6月1日在北林國小旁水田登場，每年都搞笑的獎盃，今年更結合時事將「媽祖」、「征服宇宙」、「維泥」都變成獎盃名稱，讓人會心一笑。

由鳳林鎮北林三村社區發展協會發想，踩進水田裡玩泥巴活動「找到田國際泥巴運動會」今年邁入第6屆，每年獎盃都費盡巧思，曾用大小湯鍋、塑膠花盆變裝成獎盃。

主辦單位今年用粗麻繩編織成獎盃，北林三村社區發展協會理事長李美玲說，今年因為總統選舉活動火熱，因此從鴻海集團董事長郭台銘的「媽祖托夢叫我一定要出來」、高雄市長韓國瑜「征服宇宙」、諧音小熊維尼的「只有維泥」都變成獎盃名稱。

其中「只有維泥」獎還有特殊緣由。李美玲說，已連續4年來到花蓮參與協辦的澳門大學師生，今年遭「政治力介入」而無法來台，詳細原因無法明說，她只能說「台灣真好」。

李美玲指出，舉辦這樣的農村運動會，其實是來自深沉的感觸，台灣近年來不斷飆漲的土地炒作，已使得農村環境受到嚴重衝擊，許多良田美地，紛紛插上地產仲介的廣告招牌。活動想傳遞的泥巴精神是「不讓孩子的雙腳踏進泥土裡，將來他不會懂得什麼是故鄉」。（編輯：陳俊碩）1080530

由花蓮縣鳳林鎮北林社區發展協會發想、踩進水田裡玩泥巴的年度活動「找到田國際泥巴運動會」，今年已邁入第6屆，每年都吸引大批民眾參與。（北林社區發展協會提供）中央社記者李先鳳傳真 108年5月30日