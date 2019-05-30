推廣友善農法 洪輝祥促成屏東愛文芒果農加入

（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）前屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥推廣友善農法14年，並與屏東枋山、枋寮地區種植愛文芒果農民合作，成功生產友善農法的愛文芒果，洪輝祥表示，希望能有更多農民一起轉型。

有機農業促進法今天上路，政府鼓勵有機、友善耕作，洪輝祥14年前就推廣友善農法種植，成立「綠農的家」公司，專門為友善或有機耕作的小農販售農產品，讓友善及有機耕作的農產品有通路。

耕耘「綠農的家」，洪輝祥同時下鄉與農民合作，鼓勵農民種植有機、友善農作物，近幾年與農民合作種植友善耕作的愛文芒果。

洪輝祥今天在枋寮林姓農民的果園舉行友善耕作的愛文芒果發表會，小朋友直接從樹上摘下自然熟成的芒果食用，洪輝祥表示，友善耕作是食農教育的一環。

洪輝祥指出，他4年前開始與農民合作，一開始嘗試有機種植，但發現芒果在幼果期，蟲害特別多，不用藥，完全沒收成，於是在幼果期使用安全農藥，之後，不再使用任何化學肥料、除草劑、催熟劑等，友善種植的愛文芒果雖然外相不佳，但風味佳。

洪輝祥表示，國內友善種植的愛文芒果不多，他目前已輔導枋寮及枋山地區4戶農戶成功種植友善農法的愛文芒果，他認為友善農法的愛文芒果可以創造消費者健康(食安)、農民收入高有尊嚴(農安)、水土保持好(國安)3贏，希望有更多農民能跟著他們轉型。（編輯：李錫璋）1080530