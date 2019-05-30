傳傅崐萁策畫凱道造勢 徐榛蔚：在家掃地洗衣

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）花蓮縣長徐榛蔚今天被問到前縣長傅崐萁動向時回應說，傅崐萁有自己的規劃，目前仍在家中掃地洗衣服；傅崐萁作的決定都會支持。6月1日凱道造勢活動，相信有空的鄉親都會去。

徐榛蔚以新任首長且唯一女性獲2019年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查五星縣市之一，下午在縣長室召開記者會，各局處首長均參加。徐榛蔚說，推動縣政及各項建設如臨深淵，如履薄冰，特別感謝花蓮縣33萬多位鄉親一路支持，並有縣府團隊扶持，將再接再厲，再造佳績。

對於外傳6月1日在台北凱達格蘭大道為高雄市長韓國瑜舉辦的造勢活動，傅崐萁居中策畫奔走。徐榛蔚是否支持，以及傅崐萁未來動向如何？

徐榛蔚說，傅崐萁有自己的規劃，目前仍在家中掃地、洗衣服。她自己目前努力做好縣政，當天有空的鄉親都會去台北表達支持。

花蓮許多民眾準備6月1日搭遊覽車到台北「一日遊」。傅崐萁也在臉書貼文邀約鄉親6月1日凱道見，已有5萬次觀看。

遭國民黨中央停權的花蓮縣黨部主委鄒永宏受訪說，挺韓國瑜造勢大會，前縣長傅崐萁有出力，預計動員40輛遊覽車前往。（編輯：李錫璋）1080530