議員質疑官員喬蛋放錄音檔 林洲民：無關竊聽

（中央社記者劉建邦台北31日電）台北市議員昨天在總質詢時播放官員討論大巨蛋案錄音檔，指涉「喬蛋」，台北市長柯文哲回批「竊聽」。前台北市都市發展局長林洲民今晨在臉書貼文指出，當然無關「竊聽」。

民主進步黨籍台北市議員簡舒培昨天在市政總質詢時，公布7段錄音檔，質疑有官員要讓大巨蛋案順利過關。柯文哲回批，指台北市政府遭竊聽。

對此，林洲民凌晨在臉書貼文表示，母親給他最大資產就是，做對的事，把事情做好，最重要的是不要對威權屈服。

林洲民說，昨天在台北市議會議事廳的「熱烈對話」，當然無關「竊聽」，最重要的是討論攸關大巨蛋公共安全。

林洲民表示，在他人生中有4年工作情誼的柯文哲昨天下午在議事廳與議員們熱烈討論的是「去年11月29日下午在市府11樓第一準備室的大巨蛋會議」。

他說，2天前聽完簡舒培帶至他辦公室的數段錄音檔後，十分難過，這些內容勾起他心中深處無限痛苦。

林洲民指出，這就是他先前在臉書所提「李主任（現任台北捷運公司董事長李文宗）長期的『惡意干涉都發局大巨蛋都審』以及『踐踏中華民國文官體制』」。

他表示，當天會議後，他清楚地轉述給都發局同仁，他在會議中所表達的二個重點，一是都發局不能也不會主動更正去年9月20日、11月1日的兩次大巨蛋都審決議；二為若容留人數以7萬人通過都審，遠雄必須以7萬人重作環差。

他還是反對環差及都審用2個不同數字（5萬9833、7萬），因為這是違反去年9月20日、11月1日的都審決議。

林洲民說，經過昨天的「熱烈對話」，任何惡意干涉都發局大巨蛋都審行徑，應會就此打住；至於「踐踏中華民國文官體制」的惡劣行為，至少會收斂一陣子。（編輯：戴光育）1080531