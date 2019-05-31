曝光大巨蛋音檔 議員：會議可能不只一場

（中央社記者劉建邦台北31日電）台北市議員簡舒培昨天在總質詢時公布北市府多名首長討論大巨蛋案錄音檔。她今天說，當時參加會議有20多人，這樣的會議可能不只一場，且無會議紀錄，後續會函送檢調及監察院。

民進黨籍北市議員簡舒培昨天在市政總質詢時，拿出7段錄音檔，內有多名市府首長討論大巨蛋案，此舉引發市長柯文哲在議場內，怒批遭「竊聽」。

簡舒培今天接受廣播節目「Hit Fm－周玉蔻嗆新聞」專訪時說，林洲民卸任後，多次在臉書公開強調，北市府內有喬蛋集團，且由現任北捷公司董事長，時任市長辦公室主任兼顧問的李文宗多次召開會議，要讓大巨蛋順利過關。

簡舒培說，類似會議應該不會只有一場，她目前只拿到其中1場的錄音檔，主要是從林洲民質疑開始，且林洲民曾提過有3場類似會議。

簡舒培表示，她曾要求政風處調查，但報告出爐後，卻查無不法，後續會把所有資料函送檢調偵辦和監察院。

主持人問是否聽完90分的錄音檔。簡舒培說，沒有全部聽完，因提供錄音檔的民眾只擷取7段。至於被柯文哲提及是竊聽，簡表示，若真的是竊聽就是犯法，但要是當事人願意站出來，就不會透過她。

簡舒培今晨也在臉書貼文指出，前幾天，有位民眾提供7段去年11月29日當天在北市府內部會議的錄音檔給她，向林洲民求證確定這些錄音內容沒有錯誤，聽過錄音後，認為市府內有高層官員在集體喬蛋。

該場會議時間為去年11月29日下午，地點是在北市府11樓第一準備室，與會人員包含李文宗、秘書長張哲揚、法務局長袁秀慧、消防局長吳俊鴻、環保局長劉銘龍、體育局長李再立、大巨蛋籌備處陳世浩和時任都發局長的林洲民。

她說，北市府提及大巨蛋審查會公開透明，但去年11月29日的會議，卻沒有會議紀錄。

簡舒培表示，昨天質詢時柯文哲用「竊聽」轉移焦點，誰提供錄音成為重要問題，但她有義務保護消息來源，並保證錄音證據來源絕對不是「竊聽」，且參加11月29日會議的共20多人，包括局處首長及基層公務員，與會者錄音自保，恐怕還不只1人。（編輯：方沛清）1080531