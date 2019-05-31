大林蒲遷村 陳其邁：政院最快下週核定

（中央社記者陳朝福高雄31日電）行政院副院長陳其邁今天說，大林蒲遷村案，行政院最快應該在下週正式核定計畫後，會全力與高雄市政府合作，讓整個遷村工作能夠進行。

陳其邁陪同總統府秘書長陳菊到高雄市茄萣區出席高雄海洋科技產業創新專區三中心工程動工典禮。會後接受媒體提問「高雄市長韓國瑜希望大林埔遷村案經費新台幣600億元是不是請行政院快一點」議題時作以上表示。

陳其邁表示，大林蒲遷村案由中央主動邀集市政府，因為韓國瑜上任，所以原來的計畫也請高雄市政府再做確認，最快應該下週行政院就會核定。經濟部已與高雄市政府就整個遷村詳細計畫再次確認，正式核定計畫後會全力與高雄市政府合作，讓整個遷村工作順利進行。他提到不管是海岸線的整治，甚至北高雄的產業廊帶，政府一定會給予全力支持。

至於媒體提問韓國瑜指「遭監聽」，陳其邁認為，台灣的民主解嚴到現在已有非常長的時間，民主是台灣的生活方式，也是最重要的價值。這段時間國民黨競爭，民進黨本身也在進行黨內初選，所以希望任何一個政治攻防，不管任何陣營的指涉都應該要有證據。

陳其邁表示，假如有證據或是有任何具體事證，歡迎各方、各陣營都能夠提供；但也不希望任何事情都把它指涉為所謂的「檢調怎麼樣」，因為司法機關都是要依法行政。

為建立先端海洋科技人才培育、材料開發與驗證、產業創新研發專區基地，行政院106年核定高雄市興達港設置「海洋科技產業創新專區」，屬於前瞻基礎建設計畫綠能建設之一。陳其邁今天出席「海洋科技工程人才培訓及認證中心」、「海洋科技產業創新研發中心」及「海洋科技工程材料研發及驗證中心」等三中心工程動工典禮，象徵綠能建設產業創新計畫大步向前邁進。

陳其邁表示，行政院在2025年即將達到近1兆元產值的離岸風電產業，創造約2萬人就業機會，高雄市「海洋科技產業創新專區」與3個中心，每年產值約達150億元，創造2000個就業機會，這代表政府或國內外產業對台灣、總統蔡英文揭櫫的「5+2產業」深具信心。

陳其邁說，「海洋科技產業創新專區」位於茄萣區，因應時代變遷，這裡即將從烏魚的故鄉轉變成綠能的故鄉，今日能夠與丹麥、荷蘭等歐洲知名大廠以及國內鋼鐵、綠能產業的龍頭齊聚在此，代表對於打造高雄市茄萣區成為綠能的故鄉都深具信心。

由於中午天氣炎熱，在動土典禮發生一名觀禮來賓突然昏倒，也是醫師的陳其邁發現後趕緊上前協助處置，並為這名來賓測脈搏及心跳，同時協助平躺及補充水分，確定狀況穩定且由救護車送醫後才上台致詞。(編輯:孫承武)1080531

總統府秘書長陳菊（右3）31日到高雄市茄萣區，主持「高雄海洋科技產業創新專區－3中心工程動工典禮」，右2為行政院副院長陳其邁。中央社記者陳朝福攝 108年5月31日