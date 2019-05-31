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新竹縣將辦千場活動 熱邀全民運動

最新更新：2019/05/31 14:56

（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）教育部體育署補助「運動i台灣」計畫，今年將在新竹縣辦理共1325場運動活動。縣長楊文科今天受訪表示，預計將有7萬8000多人受益，也培養新竹縣民眾愛運動習慣。

楊文科說，「運動i台灣」計畫，今年邁入第4年，將安排社區聯誼賽、銀髮族運動樂活、女性參與運動、以及水域運動樂活，民眾藉由享受活動過程，也培養規律運動習慣。另外，也結合專業運動人員，至新竹縣各鄉鎮巡迴測量體適能，讓民眾更了解身體狀態。

楊文科表示，在推動體育運動志願服務工作，將由中華民國體育志工總會輔導，成立新竹縣體育志工，共同深入社區推廣運動，建立民眾正確的運動習慣，健身維持身體健康，也擁有好體態。

楊文科表示，「運動i台灣」計畫今年將在新竹縣辦理共1325場運動活動，如龍舟競賽、足球、夜跑活動等，讓全民一起參加活動，培養愛運動的好習慣。至於，竹縣運動設施不足區域部分，將逐年計畫興建，方便全縣民眾運動。

教育部體健署組長呂宗仁指出，新竹縣在民國103年的運動人口比例為81.9%，至今提升至84.9%，高過全台平均值83.1%，已顯示新竹縣民熱愛運動人口多，相信未來活動，能讓民眾玩得愉快，也達到運動效果。（編輯：方沛清）1080531

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