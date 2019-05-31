國內首部消防機器人 水柱射程達65公尺[影]

影片來源：中央社

（中央社記者盧太城台東縣31日電）國內第一個消防機器人亮相了，造型像履帶車輛，消防砲塔噴水射程最遠65公尺，可連續工作8小時，並有自動降溫功能，將來主要任務是布署在台東南迴公路草埔隧道救災。

南迴公路草埔隧道段4617.5公尺，貫通大武山脈銜接屏東縣獅子鄉與台東縣達仁鄉兩地交通，因應隧道救災，即將成立的達仁消防隧道分隊特殊車輛及裝備全部到位。最受矚目消防機器人今天亮相表演靈活的火場救災技能。履帶造型，宛如戰車的消防機器人，以每小時1.9公里的速度走向模擬火場，隨即噴出水柱，並立即將周遭情況傳回操作人員。

台東縣消防局搶救科長林信宏說，因應即將通車的草埔隧道救災需求，以專案補助款購置排煙車、化學車及隧道用救助器材車各1輛。其中排煙車、化學車已先行驗收並配發使用，最受矚目的隧道用救助器材車於5月29日完成驗收。

這部器材車採高規格的VOLVO底盤，車上配備發電機、空壓機、照明燈塔、油壓起重機及各式救援破壞器材，同時具備熱影像探測器，人員不必下車即可透過車上螢幕看到前方情形，如發現現場不利救援，可利用車上緊急空氣供應系統安全撤離。

另外，這部器材車還配備1部全新的消防機器人，在不利消防人員進入的隧道火災環境中，可無線遙控電動砲塔進行射水，同時可透過遙控器上的螢幕查看前方影像，距離最遠可達1公里。

林信宏表示，這部消防機器人重量250公斤，由專車接送，行走速度每小時1.9公里，爬坡能力30度，可以連續行走2.5小時，工作8小時，遙控距離1公里，消防砲塔噴水射程65公尺遠，自身有防火和防降溫功能。面對隧道或其他嚴峻場所救災，在狀況不明時能先進入災害現場將資訊傳回，並運用砲塔直接降溫後，讓消防人員再進入救災。（編輯：孫承武）1080531

因應隧道救災，即將成立的達仁消防隧道分隊特殊車輛及裝備全部到位，國內第一個消防機器人31日亮相，造型像履帶車輛，消防砲塔噴水射程最遠65公尺，可連續工作8小時。中央社記者盧太城台東攝 108年5月31日

國內第一個消防機器人31日亮相，造型像履帶車輛，可連續工作8小時，將來主要任務是布署在台東南迴公路草埔隧道救災。中央社記者盧太城台東攝 108年5月31日