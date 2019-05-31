遭高市教長指別有居心 女議員淚灑議場

（中央社記者程啟峰高雄31日電）國民黨高市議員李亞築29日質詢高雄副市長洪東煒胞妹、高市下坑國小校長洪秀熒涉私刻印章領走家長會帳款。李亞築不滿高市教育局長吳榕峯受訪指出她的質詢居心，今天淚灑議場。

國民黨議員曾麗燕上午在議會質詢時，李亞築借用曾麗燕質詢時間，在議場先播出「TVBS新聞大白話」節目視訊訪問吳榕峯的一段影片，影片中吳榕峯指下坑國小案有人影射私刻章質疑別有居心「這是栽贓嗎？」

李亞築表示，身為民選議員有責任為鄉親發聲，她接著說「市長你說要好好處理，結果昨天你的教育局長去節目連線抹黑我，他是什麼心態」，李亞築隨後當場聲淚俱下，「我只是要求下坑小朋友好的教育環境，為何被教育局長上節目抹黑成這樣」。

吳榕峯答詢向李亞築致歉，他表示，29日接受李亞築質詢時，態度、語氣都不好，當天議會休息時間已被長官糾正，感到非常抱歉，昨天下午又經未審慎評估接受媒體訪問，此舉無助解決下坑國小案，「很抱歉，請李議員諒解」。

國民黨議員隨後群起聲援，議員曾俊傑責怪吳不該說什麼別有用心；副議長陸淑美也說，「你要選舉嗎？」此舉是要為韓增加負面的網路聲量嗎？

韓國瑜隨後出面打圓場，他對李亞築說：「對妳的委屈，我非常抱歉，這件事已交政風室調查，不會因是誰的妹妹有所差別。」

陸淑美見李亞築受委屈，當場上前擁抱李亞築「惜惜」，隨後也一路陪李亞築到議會國民黨黨部休息，李亞築到國民黨議會黨部休息時仍忍不住啜泣，隨後情緒才平復。

李亞築29日質詢質疑洪東煒包庇洪秀熒私刻學校家長會長印章，並領走家長會新台幣27萬餘元，教育局始終竟查無下文，難道要等洪校長任期到調走後，讓本案石沉大海嗎？

洪東煒受訪表示，他沒幫妹妹關說，會請人協助找律師處理。

洪秀熒則說，校方當時是經家長會長同意才動用家長會經費綠美化校園、添購器材，家長會經費援例由總務單位代管，並非私自刻章；校方動支經費的項目，家長會也都有通過決算。

教育局指出，今年3月中旬派員到下坑國小訪查發現家長會費用支出內容多與學生學習及家長會運作有關，已要求校方日後若需家長會經費協助支持，應先向家長會提出申請並取得共識後再動支。（編輯：黃世雅）1080531