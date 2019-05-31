統一發票千萬獎幸運兒 花250元繳補習班報名費

嘉義市某補習班開出今年3、4月統一發票特別獎新台幣1000萬元，市長黃敏惠（中）、南區國稅局嘉義市分局長林啓智（左）31日前往祝賀。（嘉義市政府提供）中央社記者江俊亮傳真 108年5月31日

（中央社記者江俊亮嘉義市31日電）嘉義市一名準備參加公職考試的考生，向補習班繳交新台幣250元模擬考報名費，幸運中3、4月統一發票特別獎1000萬元，嘉義市長黃敏惠今天前往店家表達祝賀。

黃敏惠表示，最近財神非常眷顧嘉義市，繼今年1月中山路某店家開出1000萬元統一發票特別獎之後，這次位於中山路的某補習班又開出1000萬元特別獎，「真的很旺」。

一起前往祝賀的南區國稅局嘉義市分局長林啟智表示，今年3、4月統一發票在嘉義市除了開出了一組1000萬元特別獎之外，也開出一組200萬元特獎及1組100萬元雲端發票專屬獎。

其中，1000萬元獎金得主是一名準備參加公職考試的考生，向補習班繳交模擬考報名費250元，拿到一張獎號為03802602的統一發票，幸運中1000萬元特別獎。

至於200萬元獎金得獎者是在一家煤氣行消費，消費金額630元；100萬元雲端發票專屬獎得主則是在中華電信南區分公司嘉義營業處消費，消費金額589元。（編輯：黃世雅）1080531