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14歲少年父驟逝 善款湧入教育儲蓄專戶

最新更新：2019/05/31 18:01

（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）新竹縣一名張姓國中生的父親日前驟逝，少年家境困頓，未來升學恐有問題。新竹縣政府社會處長李國祿今天受訪表示，校方已為少年成立教育儲蓄專戶，將隨少年就學、升學所用。

14歲張姓少年的父母離異，父親打零工獨自一人照顧他，但張父27日傍晚不慎跌倒受傷，送醫後仍告不治。

新竹一名陳姓男子得知後，主動在臉書貼文，要為張家籌措喪葬費及生活費，引來網友質疑，募款費流向。

李國祿表示，張家未委託他人對外募款，且勸募有公益勸募條例，需經社會處核准，也請民眾捐款前查證。

李國祿說，當地里長、鄰長也熱心協助張姓少年，喪葬費用已由縣府及公所介入協助，費用無虞，張姓少年就讀的學校也已為他成立教育儲蓄專戶，專戶上限為20萬，可供他就學使用。

李國祿表示，經社工訪查所知，張姓少年父親因有債務，後續將由社會福利服務中心提供諮詢並協助。此外，若民眾要幫助張姓少年，建議可以透過公部門教育儲蓄戶管道，讓善款得以專用。

校方表示，教育儲蓄專戶為教育部統籌，即使學生因家庭因素轉學，或是未來升學，都可以使用。專戶成立僅半天時間，已湧入善款15萬，預計31日會達到上限。（編輯：卞金峰）1080531

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