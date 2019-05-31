彰化平和國小凱旋歸 王惠美接機三連霸小將

彰化縣平和國小參加2018美國加州盃曲棍球分齡錦標賽，第三度奪得冠軍，彰化縣長王惠美（中）31日前往桃園機場為小將們接機，並邀請他們6月3日前往縣長官邸共進早餐，分享比賽心得。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 108年5月31日

（中央社記者吳睿騏桃園機場31日電）彰化平和國小參加2018美國加州盃曲棍球分齡錦標賽，第三度奪得冠軍，小隊員們今天凱旋歸國，彰化縣長王惠美除了親自帶隊接機，下週還將與隊員們共進早餐，分享這份喜悅。

彰化縣平和國小參加2018美國加州盃曲棍球分齡錦標賽，12歲以下男女混合組賽事，在為期3天的比賽中一路過關斬將，以全勝戰績挺進準決賽，最後更勇奪冠軍，三連霸衛冕成功，11位隊員及5位隊職員也於傍晚返抵台灣。

王惠美傍晚率領縣府教育處、平和國小校長、家長會成員等人前往桃園機場接機，她表示，自己曾在小選手們出國前為他們加油打氣，三連霸的消息傳回台灣後，自己無論如何都要親自到機場來接機，為代表隊成員們戴上迎賓花圈，鼓勵這些小朋友。

王惠美說，小將們一路過關斬將表現出色，還要適應當地的低溫氣候及不同的球場，可以再度拿下冠軍真的非常不容易。三連霸的成績讓所有彰化鄉親都覺得很驕傲，因此她也邀請隊職員及選手們，在6月3日前往縣長官邸共進早餐，分享比賽心得。

曲棍球隊長梁而頡表示，「比賽真的很辛苦」，再加上對手體形較大，一路打下來真是吃盡苦頭，不過隊員們聽從教練指導，善用體型嬌小的靈活度，除發揮團隊精神，展現出平常練習成果，果然一舉奪金。看到大家來接機，隊員們都迫不及待的想把金牌展現給縣長看。

根據主辦單位官網介紹，加州盃曲棍球分齡錦標賽有來自世界各地的隊伍參賽，賽事從1972年至今邁入第47屆，從一開始只有6隊參賽，到今年已經有來自地主美國、台灣、阿根廷、墨西哥、加拿大、紐西蘭、澳洲等超過100支隊伍共襄盛舉。（編輯：張銘坤）1080531

彰化縣平和國小參加2018美國加州盃曲棍球分齡錦標賽，第三度奪得冠軍，小將們31日凱旋歸國，彰化縣長王惠美（前左7）傍晚率隊前往桃園機場接機。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 108年5月31日