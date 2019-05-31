東海學生抗議冒雨打掃校園 校方允諾改善

台中市日前遇上雷雨強襲，東海大學勞作教育宣布外掃區放假、內掃區照常，學生只能冒雨到場打掃。東海學生會31日發起「罷掃」抗議，校方允諾改善。（東海學生會提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年5月31日

（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市20日下起大雷雨，東海大學勞作教育宣布外掃區放假、內掃區照常，學生冒雨到場打掃。今天東海大學學生會發起「罷掃」抗議，要求學校改革勞作教育；校方則允諾改善。

東海大學學生會發起「罷掃」，要求學校改革勞作教育，發言人陳愷為指出，東海大學勞作教育已有60年歷史，由教師和學生一起打掃校園，達到勞動和學習的意義，5月20日市府發布大雷雨通知，但學校僅宣布外掃區暫停打掃，但內掃區仍照常。

台中市20日下起大雷雨，東海大學勞作教育宣布外掃區放假、內掃區照常，學生只好冒雨到場打掃。（東海學生會提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年5月31日

他指出，因東海校地廣大且坡地多，學生冒雨移動到內掃區域，實在很不安全。

陳愷為提出2項訴求，包括希望校方未來提前30分鐘公布雨汛，宣布是否要暫停打掃，且內外掃區一致作業，因勞作課程成績影響學年成績，也是學生的畢業門檻，一致性才不會衍生學生成績上的誤差。

勞作教育指導長卓逸民收下學生的陳情書，他表示，勞作開始前30分鐘會公布雨假訊息，若有學生安全上顧慮，就會立即停止勞作教育。（編輯：張雅淨）1080531