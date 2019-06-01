花蓮與山東濟南包機 7/6起復航每週六往返

山東濟南往返花蓮航線曾於2013年2月9日至2016年3月26日飛航，後來因兩岸政治、遊客數銳減等因素停航至今，經花蓮縣政府積極爭取，終於敲定7月6日至10月26日期間，每週六定期往返兩地。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 108年6月1日

（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）花蓮縣政府爭取與中國大陸山東濟南的包機直航，終於敲定7月6日至10月26日期間，每週六定期往返兩地，將為兩地觀光帶來新契機，對花蓮推動兩岸交流有實質意義。

山東濟南往返花蓮航線曾於2013年2月9日至2016年3月26日飛航，後來因兩岸政治、遊客數銳減等因素停航至今。

花蓮縣長徐榛蔚上任後積極協調，觀光處長唐玉書年初與山東航空台灣分公司總經理趙瑜會面研商，確定7月6日復航。目前航班為包機直航，每週六花蓮往返濟南，濟南上午7時35分起飛，抵達花蓮為上午10時20分；返程為上午11時50分花蓮起飛，抵達濟南時間為下午2時40分。

唐玉書說，花蓮、濟南都在山之東，都是「山東人」，山東與花蓮有很多相似處，可互相借鏡學習；山東省觀光資源多元化，擁有聞名的趵突泉等名泉及千佛山等獨特風光。而花蓮以觀光立縣，好山好水好空氣、世界七大奇景的清水斷崖及太平洋美景，擁有多元自然景觀及原民文化。

唐玉書指出，雙方城市直航，促進兩岸人民交流，建立更多產業、觀光等合作機會。山東往返花蓮復航也帶動東部對外的出入門戶，讓花蓮機場與世界接軌。（編輯：黃世雅）1080601